ADÜ'lü öğrenciler, vize öncesi Danişment Köyü'nde doğa yürüyüşüyle moral buldu - Son Dakika
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ADÜ'lü öğrenciler, vize öncesi Danişment Köyü'nde doğa yürüyüşüyle moral buldu

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ADÜ\'lü öğrenciler, vize öncesi Danişment Köyü\'nde doğa yürüyüşüyle moral buldu
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Aydın Gençlik Merkezi, ADÜ öğrencilerinin vize sınavları öncesindeki yoğun tempoya ara vermesi için Danişment Köyü'nde doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte gençler doğayla iç içe vakit geçirip arkadaşlarıyla sosyalleşerek sınav öncesi moral depoladı.

Aydın'da üniversite öğrencileri, vize sınavları öncesinde doğa yürüyüşüyle stres attı. Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte ADÜ'lü gençler, Danişment Köyü'nde doğayla iç içe vakit geçirerek sınav maratonu öncesinde moral depoladı.

Aydın Gençlik Merkezi, üniversite öğrencilerinin yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir mola vermesi amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) öğrenim gören gençlerin katıldığı etkinlikte, Danişment Köyü'nün doğal güzellikleri arasında yürüyüş gerçekleştirildi. Güzel havanın tadını çıkaran öğrenciler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirirken bir yandan da arkadaşlarıyla sosyalleşme fırsatı buldu. Vize sınavları öncesinde ders yoğunluğundan uzaklaşan gençler, etkinlikle hem moral buldu hem de sınav hazırlıklarına kısa bir ara verdi.

Kaynak: İHA
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