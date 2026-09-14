ADÜSAR, AFAD iş birliğinde enkaz eğitimiyle akreditasyona hazırlanıyor - Son Dakika
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ADÜSAR, AFAD iş birliğinde enkaz eğitimiyle akreditasyona hazırlanıyor

ADÜSAR, AFAD iş birliğinde enkaz eğitimiyle akreditasyona hazırlanıyor
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesindeki ADÜSAR üyeleri, Aydın AFAD iş birliğinde 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında enkazda arama ve kurtarma eğitimi aldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ADÜSAR için akreditasyon başvuru sürecinin başlatılması planlanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesindeki ADÜSAR üyeleri, Aydın AFAD iş birliğinde gerçekleştirilen enkazda arama ve kurtarma eğitimiyle akreditasyon sürecine hazırlanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Arama ve Kurtarma Ekibi (ADÜSAR), afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekip üyelerine Aydın AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Aydın AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime, üniversitenin farklı akademik ve idari birimlerinde görev yapan ADÜSAR üyesi personel katıldı. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde enkaz ortamlarında arama ve kurtarmanın temel esasları, olay yeri güvenliği, ekip çalışması ve koordinasyon ile güvenli müdahale yöntemleri ele alındı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Aydın AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Yalçın Mumcu ile görüştü. Görüşmede afet risklerinin azaltılması, üniversitenin afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi ve ADÜSAR'ın eğitim ve uygulama çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Özarslan, daha sonra eğitim sahasında çalışmalarını sürdüren ADÜSAR üyeleriyle bir araya gelerek uygulamaları yerinde inceledi.

ADÜSAR bünyesinde yürütülen eğitimlerin farklı başlıklarla devam edeceği öğrenildi. Eğitimlerle ekip üyelerinin afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, ekip içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve farklı şartlarda müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitim ve hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından ADÜSAR için akreditasyon başvuru sürecinin başlatılması planlanıyor. Sürecin tamamlanmasıyla üniversitenin arama ve kurtarma alanındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve ekibin müdahale yetkinliğinin artırılması amaçlanıyor. ADÜ bünyesinde "Afete Hazır Üniversite" hedefi doğrultusunda yürütülen eğitim, planlama ve koordinasyon çalışmalarının da önümüzdeki süreçte devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre ADÜSAR, AFAD iş birliğinde enkaz eğitimiyle akreditasyona hazırlanıyor - Son Dakika

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