AFAD, Adana\'da yarın beklenen sağanak için SMS ile sel ve su baskını uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Adana'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği SMS ile ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre, Adana'da yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda ise, Adana'da yarın kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, dolu, fırtına ve hortum tehlikelerine karşı tedbirli olmaları istendi.