Afyonkarahisar'da Haşhaş Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Haşhaş Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor

Afyonkarahisar\'da Haşhaş Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor
05.06.2026 11:27
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Bolvadin'deki haşhaş tarlaları, baharda doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en önemli haşhaş üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde haşhaş bitkisinin çiçek açmasıyla birlikte tarlalar adeta birer doğal stüdyoya dönüştü.

Afyonkarahisar genelinde geniş bir ekim alanına sahip olan ve tıp endüstrisinden gıda sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan haşhaş bitkisi, baharın son günlerinde görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Bolvadin ovasını kaplayan haşhaş yaprakları ve çiçekleri, doğaseverlerin ve görsel sanatlarla ilgilenenlerin ilgi odağı haline geldi.

Yılda sadece bir kez ve oldukça kısa bir süreliğine açan haşhaş çiçeklerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, tarlaların yolunu tutuyor. Özellikle gün batımı ve gün doğumu saatlerinde muhteşem manzaralar sunan tarlalar, en güzel anı kaydetmek isteyenlerin ilk adresi oluyor. Kimi vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, profesyonel fotoğrafçılar ve dron operatörleri de bu eşsiz renk cümbüşünü havadan ve karadan en iyi açılarla kadrajlarına alıyor.

"Haşhaşlarda bu sene verim güzel"

Bölge ekonomisi için stratejik bir ürün olmasının yanı sıra, her yıl mayıs ayı sonlarında sunduğu bu görsel zenginlikle turizme de gizli bir katkı sağlayan haşhaş tarlalarının, önümüzdeki günlerde de yoğun ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Tarlaların açan haşhaşlarda hasadın temmuz ayında yapılmasının planlandığını ifade eden üreticilerden Halil Vural, haşhaşlarda bu sene verimin güzel olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Bolvadin, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Afyonkarahisar'da Haşhaş Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Haşhaş Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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