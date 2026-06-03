Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvan Aşılama Çalışmaları - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvan Aşılama Çalışmaları

Afyonkarahisar\'da Küçükbaş Hayvan Aşılama Çalışmaları
03.06.2026 11:29
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İki ilçede küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme ve destekleme çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve hayvansal üretimde kayıtlılığın sağlanmasına yönelik çalışmalar il genelinde aralıksız olarak devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ile ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu çerçevede Çay ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli teknik personeller tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen bu çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması, destekleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve üreticilerimizin Bakanlığımızca sağlanan desteklerden etkin şekilde yararlanması amaçlanmaktadır.

İl Müdürlüğümüzce yürütülen hayvan sağlığı faaliyetleri, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Özellikle aşılama çalışmalarıyla hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıkların önlenmesi, güvenilir hayvansal üretimin desteklenmesi ve toplum sağlığının korunması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvan Aşılama Çalışmaları - Son Dakika

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