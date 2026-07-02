Ağadeve Köyü\'nde İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Kars İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Ağadeve Köyü'nde yürütülen içme suyu sondaj çalışmaları başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 200 metre derinlikte açılan sondaj kuyusunda saniyede 4,5 litre debiye sahip suya ulaşılarak köy halkının hizmetine sunuldu.

Köyde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağlayan çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Elde edilen su kaynağıyla birlikte Ağadeve Köyü'nün içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedeflenirken, yeni su kaynağının özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmesi bekleniyor.

Kars İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Her damlası emek, her damlası hizmet anlayışıyla köylerimizin altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Ağadeve Köyü'nde tamamlanan sondaj çalışmasıyla 200 metre derinlikte saniyede 4,5 litre debiye sahip suya ulaşıldı ve vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Köylerimizin daha konforlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam standardına kavuşması için yatırımlarımız sürecektir." ifadelerine yer verildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal mahalle ve köylerde içme suyu, yol ve altyapı yatırımlarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirterek, tamamlanan sondaj çalışmasının Ağadeve Köyü sakinlerine hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. - KARS