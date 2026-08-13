Ağın\'da Tüylü Nohut Hasadı Başladı

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan 18 ton 250 kilogram tüylü nohutta hasat başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında Ağın ilçesinde dağıtımı gerçekleştirilen, yöreye özgü tüylü nohut ürününde hasat çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında ilçede üreticilere 18 ton 250 kilogram tüylü nohut tohumu, yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtıldı. Dağıtımın ardından üretim sezonunu tamamlayan nohutlarda başlayan hasat, üreticilerin yoğun emeği ve özverisinin karşılığı olarak devam ediyor.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve teknik kontrollerle, ilçede verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Ağın'da geleneksel tarımın önemli değerlerinden biri olan tüylü nohut, TAKE Projesi desteğiyle yeniden üreticinin emeğiyle buluşurken, hasat bereketi ilçedeki üreticilerin yüzünü güldürüyor.