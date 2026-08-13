Ağın'da Tüylü Nohut Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağın'da Tüylü Nohut Hasadı Başladı

Ağın\'da Tüylü Nohut Hasadı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağın'da çiftçilere yüzde 75 hibe ile dağıtılan tüylü nohutta hasat dönemi başladı.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan 18 ton 250 kilogram tüylü nohutta hasat başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında Ağın ilçesinde dağıtımı gerçekleştirilen, yöreye özgü tüylü nohut ürününde hasat çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında ilçede üreticilere 18 ton 250 kilogram tüylü nohut tohumu, yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtıldı. Dağıtımın ardından üretim sezonunu tamamlayan nohutlarda başlayan hasat, üreticilerin yoğun emeği ve özverisinin karşılığı olarak devam ediyor.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve teknik kontrollerle, ilçede verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Ağın'da geleneksel tarımın önemli değerlerinden biri olan tüylü nohut, TAKE Projesi desteğiyle yeniden üreticinin emeğiyle buluşurken, hasat bereketi ilçedeki üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ağın'da Tüylü Nohut Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki.. Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Bir zamanlar yan yanaydılar Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı
Yalova’da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
13:58
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 15:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ağın'da Tüylü Nohut Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.