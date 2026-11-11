Ağrı’da 425 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Ağrı’da 425 bin fidan toprakla buluştu

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Ağrı’da 425 bin fidan toprakla buluştu
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Ağrı’da 425 bin fidan toprakla buluştu
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Ağrı’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kent genelinde 125 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ağrı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kent genelinde 125 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte dikilen fidan sayısı 425 bine ulaştı.

Ağrı Millet Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, il merkezinde 30 bin, yedi ilçede ise belirlenen dağılım doğrultusunda toplam 125 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğünün 2026 yılı programı kapsamında merkez ve ilçelerde planlanan 300 bin fidan dikimine, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma da eklendi. Böylece yıl içerisinde Ağrı genelinde toplam 425 bin fidan toprakla buluşturulmuş oldu.

Etkinlikte konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, fidanların toprakla buluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesiller açısından önem taşıdığını söyledi.

Peygamber Efendimizin, "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" hadisini hatırlatan Bozkurt, bu anlayışın ağaçlandırma çalışmalarına verilen önemi ortaya koyduğunu ifade etti. Dikilen fidanların ilerleyen yıllarda çocuklara, gençlere ve ailelere gölgelik alanlar sunacağını belirten Bozkurt, aynı zamanda çeşitli canlılar için doğal yaşam alanları oluşturacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin hayırlara vesile olmasını dileyen Bozkurt, çalışmalarda sorumluluk üstlenen kamu kurumlarına ve organizasyonda emeği geçen Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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