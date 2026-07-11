Ağrı'da Kırsal Yolların İyileştirilmesi Çalışmaları - Son Dakika
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Ağrı'da Kırsal Yolların İyileştirilmesi Çalışmaları

Ağrı\'da Kırsal Yolların İyileştirilmesi Çalışmaları
11.07.2026 16:40
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Ağrı İl Özel İdaresi, köy yollarının bakım, onarım ve altyapı çalışmalarıyla ulaşım standardını yükseltiyor.

Ağrı İl Özel İdaresi, kent genelinde köy yollarının ulaşım standardını yükseltmek amacıyla yol bakım, onarım, altyapı ve kilit parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Eleşkirt ilçesine bağlı Kayayolu köyü yolunda ekipler tarafından beton büz döşeme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmayla yağmur ve yüzey sularının güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlanırken, yolun korunması ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Patnos ilçesine bağlı Çatmaoluk köyü yolunda yürütülen stabilize yol bakım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Eleşkirt ilçesindeki Aşağıkopuz köyü yolunda ise heyelan nedeniyle zarar gören asfalt kesimlerinde bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bozulan bölümler yenilenirken, sürüş güvenliğini artırmak amacıyla dar virajlarda genişletme çalışmaları gerçekleştirildi.

Merkez ilçeye bağlı Yukarısaklıca ve Güvenli köylerinde 2 bin 700'er metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, köy içi yolların daha konforlu hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıdumanlı köyünde yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesi amacıyla beton büz döşeme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Ayrıca, Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyü Alipaşa Mezrası yolunda stabilize iyileştirme ve kumlama çalışmalarının da tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların il genelinde planlanan program doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ağrı'da Kırsal Yolların İyileştirilmesi Çalışmaları - Son Dakika

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