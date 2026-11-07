Ağrı\'da mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü, sürücüler trafikte zorlandı

Ağrı'da mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü, sürücüler trafikte zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren mevsimin ilk kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Araçların üzeri ve ağaçlar karla kaplanırken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Ağrı'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış, araçların üzerini ve ağaçları karla kaplarken kentte kış manzaraları oluştu.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkisini gösteren mevsimin ilk karı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle araçların üzeri karla kaplanırken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar ise kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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