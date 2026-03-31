Ağrı'da Sıfır Atık Kursu: Eski Eşyalar Yeniden Hayat Buluyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Sıfır Atık Kursu: Eski Eşyalar Yeniden Hayat Buluyor

31.03.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da açılan sıfır atık kursunda eski eşyalar dönüştürülerek el emeğiyle süsleniyor.

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sıfır atık kursunda, atıl durumdaki şemsiye, tepsi, bardak, tabak, tencere ve çaydanlık gibi ürünler el emeği ile süslenerek yeniden değerlendiriliyor. 52 yaşındaki usta öğretici Sultan Solmaz, 28 yıllık öğretmenlik deneyimi ile el sanatları ve geri dönüşüm alanında çalışmalar yürütüyor.

Solmaz, öğrencileriyle birlikte son 5 yıldır geri dönüşüm üzerine yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Evdeki eski çaydanlık, tavalar, bardaklar, şişeler, hatta kırık şemsiyelerden dekoratif objeler ve ev aksesuarları üretiyoruz. Tepsilerden panolar, tavalardan mutfak aksesuarları, şişelerden dekoratif objeler yaparak evlerde kullanıma sunuyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışmalardan çok memnun, çünkü eskiden kullanamadıkları ürünleri artık değerlendiriyorlar" dedi.

Kursa katılan 12 öğrencisiyle birlikte çeşitli geri dönüşüm projeleri ürettiklerini anlatan Solmaz, özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiğini, kursun aynı zamanda psikolojik destek de sağladığını söyledi. Solmaz, "Ev hanımları evde boş vakitlerini burada değerlendiriyor, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal olarak kendilerini iyi hissediyorlar" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:31:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.