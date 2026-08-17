Ağrı Dağı\'nda Zorlu Tırmanış

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştiren dağcılar, ağustos ayında etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle zorlu hava şartlarıyla karşılaştı. Zirve yolunda dondurucu soğukla mücadele eden dağcıların saç ve sakalları buz tuttu.

Yerel rehber Mehmet Taşdemir eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, zirve yolunda zaman zaman şiddetli rüzgar ve tipinin etkisi altında kaldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dağcıların saç, sakal ve kıyafetlerinde buz tabakaları oluştu.

Tırmanış sırasında saç ve sakalları buz tutan yerel rehber Mehmet Taşdemir'in görüntüsü, Ağrı Dağı'nın zirvesindeki zorlu hava şartlarını gözler önüne serdi.

Ağustos ayında yaşanan dondurucu hava, dağcıların zirve yolundaki mücadelesini görüntülere yansıtırken, saç ve sakalların buz tuttuğu anlar yaz mevsiminde Ağrı Dağı'nda yaşanan kış şartlarının çarpıcı bir göstergesi oldu.