AK Partili Öztürk, Yığılca'da Yedigöller yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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AK Partili Öztürk, Yığılca'da Yedigöller yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

AK Partili Öztürk, Yığılca\'da Yedigöller yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yedigöller Grup Yolu'nda süren asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Yaklaşık 15 köyü birbirine bağlayan güzergahta yol standartlarının yükseltilmesiyle bölgedeki ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Yedigöller Grup Yolu'ndaki asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Yığılca'da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yedigöller Grup Yolu'nda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Yaklaşık 15 köyü doğrudan birbirine bağlayan önemli güzergahta yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki köylerin ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor.

Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da yerleşim bulunan bölgelerde asfaltlanmamış yol bırakmamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öztürk, "Yerleşim yeri olup da asfaltlanmamış yol bırakmadığımız Yığılca'mızda, hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre AK Partili Öztürk, Yığılca'da Yedigöller yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Öztürk, Yığılca'da Yedigöller yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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