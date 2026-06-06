Akçadağ'da 16 mahallede toplulaştırma başlıyor - Son Dakika
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Akçadağ'da 16 mahallede toplulaştırma başlıyor

Akçadağ\'da 16 mahallede toplulaştırma başlıyor
06.06.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesinin uygulanmasına karar verildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesinin uygulanmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Haziran 2026 tarihli ve 11409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ilçede geniş kapsamlı arazi düzenleme çalışmaları hayata geçirilecek. Karar doğrultusunda Akçadağ'a bağlı Aktepe, Altınlı, Başpınar, Bölüklü, Büyükimiş, Dedeköy, Doğu, Eğin, Gölpınar, İkinciler, Kotangölü, Kömekavak, Kültür, Muratlı, Ören ve Sahilköy mahalleleri proje alanı içerisinde yer aldı. Çalışmaların, Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun kapsamında yürütüleceği, kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin uygulanacağı bildirildi. Proje kapsamında, kriterlere uygun olmayan bazı alanların ise toplulaştırma dışında bırakılabileceği ifade edildi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, kararın ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilçemizdeki 16 mahallede arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacaktır. Bu kararın üreticilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Başkan Ulutaş, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Malatya, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akçadağ'da 16 mahallede toplulaştırma başlıyor - Son Dakika

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