Akçakoca'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
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Akçakoca'da Olumsuz Hava Koşulları

Akçakoca\'da Olumsuz Hava Koşulları
28.06.2026 13:51
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Akçakoca'da rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı; vatandaşlar uyarıldı.

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de etkili oluyor. İlçede gün boyunca etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyunun öğle saatlerinde yaklaşık 2 metreye ulaştığı gözlendi.

Denizde oluşan yüksek dalgalar sahil kesimlerinde dikkat çekerken, vatandaşlar ve tatilciler risklere karşı uyarılıyor. Akçakoca'da şu ana kadar denize girilmesine yönelik herhangi bir resmi yasak kararı açıklanmadı. Vatandaşlar, özellikle rip akıntısı ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Akçakoca'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika

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