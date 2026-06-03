Akçakoca'da Orman Yolu Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçakoca'da Orman Yolu Çalışmaları Tamamlandı

Akçakoca\'da Orman Yolu Çalışmaları Tamamlandı
03.06.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumayanı Orman İşletme Şefliği'nde 4 km üstyapı yapımı tamamlandı, ulaşım standardı yükseldi.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumayanı Orman İşletme Şefliği'nin 2026 yılı yol yatırım programında yer alan 101 kod numaralı orman yolunda toplam 4 kilometrelik üstyapı yapım işi tamamlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman yollarında iyileştirme ve bakım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Cumayanı Orman İşletme Şefliği'nin 101 kod numaralı orman yolunda toplam 4 kilometrelik üstyapı yapımı tamamlandı. Tamamlanan yol çalışmasıyla birlikte bölgedeki orman yollarının ulaşım standardı yükseltilirken, özellikle orman yangınlarına müdahale süreçlerinde ekiplerin olay yerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Yapılan yatırımın yalnızca yangınlarla mücadelede değil, aynı zamanda üretim, koruma, bakım ve diğer ormancılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine de önemli katkılar sağlayacağını belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akçakoca'da Orman Yolu Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:07:58. #7.13#
SON DAKİKA: Akçakoca'da Orman Yolu Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.