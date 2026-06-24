Akdağmadeni Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve ilçenin en önemli çevre yatırımlarından biri olan Atık Su Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. İlçenin atık suyunun arıtılmaya başlandığı tesiste peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Osman Baykendi ve Kayseri İller Bankası Yapım ve Uygulamalar Müdürü Şinasi Uzun ile birlikte tesiste incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesiste havalandırma havuzu, anaerobik havuz, çökertme havuzu, dekantör ve blower binaları incelendi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, "Çevreci belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ilçemize değer katacak dev projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Atık Su Arıtma Tesisimiz de bunların en önemlilerinden biridir. Kalan peyzaj çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak tesisimizi tam kapasiteyle hizmete sunacağız " dedi. - YOZGAT