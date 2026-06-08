Akdeniz\'de altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar asfaltlanıyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yol ve kaldırımlarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli kurumlar tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sonrasında kazılan yolları yeniden kullanıma açmak için ilçenin farklı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilk olarak kazılan alanları dolgu malzemesiyle doldurarak zeminin sağlamlaşmasını sağlıyor.

Dolgu işleminin ardından belirli bir süre beklenerek sıkışması sağlanan zemin üzerine asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Çalışmalar kapsamında bozulan yol yüzeyleri yenilenirken, ulaşımın kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra zamanla yıpranan veya çeşitli nedenlerle zarar gören kaldırımlarda da yenileme çalışmaları yaptığı bildirildi. İlçe genelinde devam eden çalışmalarla hem yaya hem de araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ihtiyaç duyulan bölgelerde program dahilinde devam edeceğini belirtti. - MERSİN