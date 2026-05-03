Akdeniz'den Ege'ye Doğa ve Dostluk Yürüyüşü Datça'da başladı - Son Dakika
Akdeniz'den Ege'ye Doğa ve Dostluk Yürüyüşü Datça'da başladı

03.05.2026 12:06  Güncelleme: 12:07
Muğla'nın Datça ilçesinde geleneksel hale gelen etkinlik çerçevesinde Akdeniz'den alınan ve testilerle taşınan deniz suyu, bu yıl 25. kez Ege Denizi ile buluşacak.

Ege ile Akdeniz'in birleşme noktası olan Muğla'nın Datça ilçesinde su testilerine doldurulan ve Akdeniz'den Ege'ye sembolik olarak taşınan deniz suyu, Ege Denizi'ne dökülecek. Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin (DAÇEV) girişimi, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkıları ile her yıl düzenlenen geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nün bu yıl 25.'si gerçekleştirildi.

Datça Cumhuriyet Meydanı'nda denizden doldurulan testiler Gereme Katıyalı mevkiinde denize dökülmek üzere yola çıktı. Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye başkanı Aytaç Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, törende yaptığı konuşmada, "Akdeniz'den Ege'ye Doğa ve Dostluk Yürüyüşü kapsamında vatandaşlarımıza bir aradayız. Akdeniz'den testilerle suyu alıp, Ege'ye doğru taşıyacağız. Memleketimize dostlukla, huzurla, barışla geçireceğimiz bir yıl diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

