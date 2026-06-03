Akgöl Yeniden Hayat Buldu

Van'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan yağışlarla yeniden hayat bulan Akgöl, misafirlerini bekliyor.

Özalp ilçesi Bağrıaçık Mahallesi'nde yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran 407 hektar büyüklüğündeki Akgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkili olduğu bölgede mayıs ayı ortalarında kuruyan göl bu yıl yağışın bol olmasından dolayı eski ihtişamlı günlerine geri döndü. Yeniden hayat bulan Akgöl, misafirlerini bekliyor.

"İran sınırında olan Akgöl, kuşların için önemli bir yere sahip"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü havzası göller açısından zengin sayılabilecek bir konumda. Havzada Van Gölü haricinde irili ufaklı birçok göl bulunmakta. Geçmiş yıllarda yağışların az olmasına bağlı olarak özellikle küçük olan ve derinliği az olan göllerin birçoğu kuruma noktasına geldi ya da tamamen kurudu. Bölgedeki en önemli göllerden birisi olan ve hemen İran sınırında bulunan Akgöl, geçtiğimiz yıl suları tamamen kurudu. Yağışların az olması bu gölü besleyen suların tükenmesine sebebiyet verdi ve Akgöl'ün tamamen kuruduğunu gördük. Akgöl özellikle su kuşları açısından çok çok önemli bir noktada. Çünkü göl suyla dolduğu zaman göldeki fitoplanktonlarla, zooplanktonlarla beslenen oradaki canlılığın varlığı sebebiyle oraya gelen birçok kuş türünün de bölgeden gittiğini gördük. Fakat 2026 yılında yağışların bol olmasıyla Akgöl adeta tekrardan hayat buldu. ve buradaki bu su kütlesi adeta bölge için bir renk, bir güzellik, bir canlılık oluşturuyor. Akgöl bu sene kurumadı, adeta suyla doldu. Ümit ediyoruz ki bu manzara uzun yıllar boyunca devam eder. Önümüzdeki yıllarda yağışlar bol olur ve biz Akgöl'ü her zaman böyle suyla dolu bir halde görürüz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinde Nihat Özbay, "Burası Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık sınırları içerisinde bulunan Akgöl. Her yıl kuraklıktan dolayı kuruduğu için bu yıl yağışların çok olmasıyla bugün Akgöl tamamıyla dolmuş durumda. Burası 45 çeşit kuşu barındıran diğer bir adıyla kuş cenneti olan Akgöl. Daha önceki yıllarda burası kuru olduğu için üzerine araçla gezdiğimiz göl, şu anda kıyıya kadar su vurmuş durumda. Bu sene yağışların bol olması suların daha çok olmasından dolayı Akgöl şu anda doldu. Şu anda başta flamingolar olmak üzere diğer kuş türlerinin gelmesini bekliyoruz" dedi. - VAN