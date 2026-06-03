Akgöl Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akgöl Yeniden Hayat Buldu

Akgöl Yeniden Hayat Buldu
03.06.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlarla dolan Akgöl, kuş çeşitliliğiyle misafirlerini bekliyor.

Van'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan yağışlarla yeniden hayat bulan Akgöl, misafirlerini bekliyor.

Özalp ilçesi Bağrıaçık Mahallesi'nde yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran 407 hektar büyüklüğündeki Akgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkili olduğu bölgede mayıs ayı ortalarında kuruyan göl bu yıl yağışın bol olmasından dolayı eski ihtişamlı günlerine geri döndü. Yeniden hayat bulan Akgöl, misafirlerini bekliyor.

"İran sınırında olan Akgöl, kuşların için önemli bir yere sahip"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü havzası göller açısından zengin sayılabilecek bir konumda. Havzada Van Gölü haricinde irili ufaklı birçok göl bulunmakta. Geçmiş yıllarda yağışların az olmasına bağlı olarak özellikle küçük olan ve derinliği az olan göllerin birçoğu kuruma noktasına geldi ya da tamamen kurudu. Bölgedeki en önemli göllerden birisi olan ve hemen İran sınırında bulunan Akgöl, geçtiğimiz yıl suları tamamen kurudu. Yağışların az olması bu gölü besleyen suların tükenmesine sebebiyet verdi ve Akgöl'ün tamamen kuruduğunu gördük. Akgöl özellikle su kuşları açısından çok çok önemli bir noktada. Çünkü göl suyla dolduğu zaman göldeki fitoplanktonlarla, zooplanktonlarla beslenen oradaki canlılığın varlığı sebebiyle oraya gelen birçok kuş türünün de bölgeden gittiğini gördük. Fakat 2026 yılında yağışların bol olmasıyla Akgöl adeta tekrardan hayat buldu. ve buradaki bu su kütlesi adeta bölge için bir renk, bir güzellik, bir canlılık oluşturuyor. Akgöl bu sene kurumadı, adeta suyla doldu. Ümit ediyoruz ki bu manzara uzun yıllar boyunca devam eder. Önümüzdeki yıllarda yağışlar bol olur ve biz Akgöl'ü her zaman böyle suyla dolu bir halde görürüz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinde Nihat Özbay, "Burası Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık sınırları içerisinde bulunan Akgöl. Her yıl kuraklıktan dolayı kuruduğu için bu yıl yağışların çok olmasıyla bugün Akgöl tamamıyla dolmuş durumda. Burası 45 çeşit kuşu barındıran diğer bir adıyla kuş cenneti olan Akgöl. Daha önceki yıllarda burası kuru olduğu için üzerine araçla gezdiğimiz göl, şu anda kıyıya kadar su vurmuş durumda. Bu sene yağışların bol olması suların daha çok olmasından dolayı Akgöl şu anda doldu. Şu anda başta flamingolar olmak üzere diğer kuş türlerinin gelmesini bekliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akgöl Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:58:58. #7.13#
SON DAKİKA: Akgöl Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.