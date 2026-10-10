Aksaray Koçpınar'da böbrek taşına iyi geldiği söylenen sodalı su ilgi çekiyor - Son Dakika
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Aksaray Koçpınar'da böbrek taşına iyi geldiği söylenen sodalı su ilgi çekiyor

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Aksaray Koçpınar\'da böbrek taşına iyi geldiği söylenen sodalı su ilgi çekiyor
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Aksaray'ın Koçpınar köyünde yeraltından çıkan gazlı su, halk arasında 'sodalı su' olarak biliniyor ve böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğu söylenerek ilgi görüyor. Hayırsever bir vatandaşın çeşmeye dönüştürdüğü su, toz içeceklerle karıştırılıp gazlı içecek olarak tüketiliyor.

Aksaray'da yeraltından çıkan ve halk arasında "Sodalı su" olarak bilinen gazlı su vatandaşların ilgi odağı oluyor. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğu söylenen sodalı su toz içeceklerle de karıştırılarak gazlı içecek haline getirilip tüketiliyor.

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerindeki merkeze bağlı Koçpınar köyünde bulunan gazlı su, ilginç doğa oluşumuyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır köyde yeraltından fışkırarak çıkan gazlı su halk arasında "Sodalı su" olarak bilinirken, bir süre önce hayırsever bir vatandaş suyun yoğun ilgi görmesinden dolayı çeşme haline getirdi. Böbrek taşı düşürmede faydalı olduğu söylenilen gazlı su hem bu özelliğiyle hem de toz içeceklerle karıştırılarak gazlı içecek haline getirilmesiyle vatandaşlardan ilgi görüyor. Suyun aktığı borunun etrafında su kabarcıkları da görülüyor.

Birçok insanın gelip gazlı su doldurduğunu belirten yöre halkından 65 yaşındaki gezginci Ömer Yiğit, "Burası Aksaray ili Koçpınar köyü. Bu su sodalı bir su. Yukarıda kaynak var bu su oradan geliyor. Eskiden böyle çeşme değildi. Hayırseverin biri bunu çeşme haline getirmiş. Bu suyun böbrekteki taşları düşürdüğü söyleniyor ve toz içeceklerle karıştırılıp gazlı içecek haline getiriliyor. Birçok insan gelip buradan su doldurup gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaray Koçpınar'da böbrek taşına iyi geldiği söylenen sodalı su ilgi çekiyor - Son Dakika
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