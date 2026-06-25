Akşehir'de "Kiraz Hasat Şenliği" coşkusu - Son Dakika
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Akşehir'de "Kiraz Hasat Şenliği" coşkusu

25.06.2026 18:21
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Konya'nın Akşehir ilçesinde coğrafi işaret tescilli Akşehir kirazının tanıtımı ve üreticilerin emeklerinin taçlandırılması amacıyla düzenlenen Kiraz Hasat Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Şenlikte kiraz hasadı yapıldı, yarışmalar düzenlendi ve dereceye giren üreticilere ödüller verildi. İlçede 15 bin dekarlık alanda üretim yapıldığı ve 25 bin ton rekolte beklendiği açıklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde coğrafi işaret tescilli Akşehir kirazının tanıtımı ve üreticilerin emeklerinin taçlandırılması amacıyla düzenlenen Kiraz Hasat Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Gölçayır Mahallesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri ve davetliler, Akşehir Kirazı Demonstrasyon Bahçesi'nde üreticilerle birlikte kiraz hasadı yaptı. Şenlik kapsamında düzenlenen kiraz toplama ve en kaliteli kiraz yarışmaları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programda konuşan Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, Akşehir kirazının sahip olduğu aroma, lezzet, dayanıklılık ve iriliğiyle uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. İlçede yaklaşık 15 bin dekarlık alanda kiraz üretimi yapıldığını ifade eden Önder, bu sezon yaklaşık 25 bin ton rekolte beklendiğini söyledi. Önder, coğrafi işaret tescilli Akşehir kirazının yaş meyvenin yanı sıra dondurulmuş ve kuru meyve olarak işlendiğini, dünyanın 33 ülkesine ihraç edildiğini kaydetti.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de Akşehir'in Türkiye'nin önemli meyvecilik merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kaliteli üretimin sürdürülebilirliği ve ihracat pazarlarının genişletilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hasat şenliğine, Akşehir Kaymakam Vekili ve Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, mahalle muhtarları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Akşehir'de 'Kiraz Hasat Şenliği' coşkusu - Son Dakika

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