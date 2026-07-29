Aksun, Fen İşleri çalışanlarıyla bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Bekir Aksun'a ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur ile Yunus Emre Sazlı da eşlik etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personelle bir araya gelen Aksun, mesai arkadaşlarıyla sohbet ederek yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin gelişmesi, güzelleşmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması adına gece gündüz, yaz kış demeden görev yapan personele teşekkür eden Başkan Aksun, belediye hizmetlerinde ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Aksun, Erzincan'ın daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel bir Erzincan için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.