Akülü süpürgeler Isparta sokaklarında

Isparta Belediyesi, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere iki adet akülü ve sessiz fil tipi süpürge aracını temizlik filosuna dahil etti. El süpürgelerinin ulaşamadığı dar alanlarda yüksek vakum gücüyle hızlı çözüm sunan araçlar, Isparta sokaklarını pırıl pırıl yapıyor.

Isparta Belediyesi, kent estetiğini korumak ve toplum sağlığını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yürüttüğü temizlik seferberliğine modern bir soluk getirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in temiz bir Isparta vizyonu ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil edilen ve halk arasında fil tipi olarak adlandırılan iki adet ileri teknoloji akülü süpürge aracı, kentin en yoğun bölgelerinde mesaiye başladı.

Dar alanlarda ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yüksek vakumlama gücüyle fark oluşturan çevreci araçlar, Isparta'nın cadde sokaklarını daha yaşanabilir kılmak için görev alıyor. El süpürgelerinin ulaşamadığı köşe noktalarda üstün çekiş gücüyle etkili bir temizlik sağlayan "filler", hem hızıyla hem de çevre dostu yapısıyla modern şehircilik anlayışını yansıtıyor.

240 litrelik geniş çöp haznesi sayesinde kesintisiz hizmet sunabilen bu araçlar, gelişmiş filtre sistemleri sayesinde tozu dışarı vermeden hijyenik bir süpürme işlemi gerçekleştiriyor.

Yeni nesil akülü süpürgelerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de gürültü kirliliğine yol açmayan sessiz çalışma prensibi oldu. Gece ve gündüz fark etmeksizin konut bölgelerinde ve iş merkezlerinde kimseyi rahatsız etmeden görev yapabilen araçlar, emisyon üretmeyen elektrikli motorlarıyla Isparta sokaklarında önemli hizmetler sunuyor. Sahaya çıkan bu iki yeni araç, kentin temizlik hızını artırırken aynı zamanda personel verimliliğini de en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. - ISPARTA