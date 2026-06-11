Akyaka'da Gece Yarısı Şiddetli Dolu Yağışı - Son Dakika
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Akyaka'da Gece Yarısı Şiddetli Dolu Yağışı

Akyaka\'da Gece Yarısı Şiddetli Dolu Yağışı
11.06.2026 09:52
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Akyaka'da gece yarısı meydana gelen dolu yağışı köyde panik yarattı, vatandaşlar endişeyle sığındı.

Akyaka'da gece yarısı etkili olan şiddetli dolu yağışı, köy halkına korku dolu anlar yaşattı. Çatılara, araçlara ve evlerin camlarına büyük bir gürültüyle vuran dolu taneleri nedeniyle vatandaşlar endişeyle evlerine sığınırken, yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyünde dolu yağışının en şiddetli anlarında kayıt altına alınan görüntülerde, bir vatandaşın yaşadığı korkuyu dile getiren sözleri dikkat çekti. Gökyüzünden aralıksız şekilde yağan doluları izleyen vatandaş, "Yarabbi ya Resulallah, yer gök bembeyaz oldu. Hala devam ediyor, camlarımız kırılacak" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi.

Gece karanlığında aniden bastıran dolu yağışı, kısa sürede köyü beyaz örtüyle kapladı. Çevredeki yollar, bahçeler ve evlerin çevresi dolu taneleriyle kaplanırken, ortaya çıkan manzara kış mevsimini andırdı. Köy sakinleri, dolu tanelerinin büyüklüğü ve yağışın şiddeti karşısında uzun süre tedirginlik yaşadı. Özellikle evlerin camlarına ve çatılarına isabet eden doluların çıkardığı sesler, gece boyunca köyde endişeyi artırdı. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamazken, bazıları ise yaşanan doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kara yolunda seyir halindeyken doluya yakalanan sürücüler ise en yakın akaryakıt istasyonlarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise istasyona park ettiği araçların üzerine battaniye örttü. O anlar kameraya yansıdı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Akyaka'da Gece Yarısı Şiddetli Dolu Yağışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyaka'da Gece Yarısı Şiddetli Dolu Yağışı - Son Dakika
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