Ayrıştırılmamış çöp bulmak neredeyse imkansız: 7\'den 70\'e geri dönüşüm seferberliği

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ayrıştırılmamış çöp bulmanın neredeyse imkansız olduğu mahallede 7'den 70'e herkes geri dönüşüm seferberliği başlattı. Vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri ve sokaklarda gördükleri atıkları türlerine göre ayrıştırarak belediyenin geri dönüşüm kutularına bırakıyor.

Akyazı Belediyesi'nin 'Mahallem İçin Sıfır Atık, Geleceğim İçin Temiz Dünya' projesi çerçevesinde pilot mahalle seçtiği ve ayrıştırılmamış çöp bulmanın neredeyse imkansız olduğu Uzunçınar Mahallesi'nde 7'den 70'e herkes geri dönüşüm seferberliği başlattı. Proje çerçevesinde verilen eğitimler, mahalle sakinlerine sıfır atık bilincini ve çevre farkındalığını yaygınlaşmasında öncü bir rol oynuyor. Hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen çalışmada vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri ve sokaklarda gördükleri atıkları türlerine göre ayrıştırarak belediyenin geri dönüşüm kutularına bırakıyor.

"Biz bilincinde olduğumuz için çocuklarda bunu görüyor"

Evinde atıkları ayrıştırarak depoladığını belirten ev hanımı Hatice Şükür, "Bu proje buraya gelmeden önce de biz arkadaşlarımız ile bu konuyu konuşuyorduk. Bu bizim bir derdimizdi. Plastiklerin doğayı ve denizi kirletmesi içimizi yakıyordu. Bununla birlikte bireysel olarak plastiklerimi biriktirip Akyazı'da mavi çöp kutusu arıyordum. Bütün geri dönüştürülebilir atıklarımı oraya atıyordum. Buraya gelmiş olması hem bu kadar yakın hem de bu kadar ulaşılabilir olması çok mutlu etti beni. Biz bilincinde olduğumuz için çocuklarda bunu görüyor. Zaten okullarda eğitimlerini aldıkları için bizim atıkları biriktirdiğimiz yerde biriktiriyorlar. Bizde geri dönüşüm kutusuna atıyoruz" derken ev hanımı Fatma Güzel, "Daha önceden atıkları ayrıştırmıyorduk. Şimdi önce evde ayrıştırıyoruz, sonra atıkları getirip kutulara atıyoruz" dedi.

"Halkta zaten hazırmış"

Akyazı ilçesinde pilot bölge olarak seçtikleri mahallede projenin kusursuz işlediğini ve vatandaşların duyarlılığına dikkat çeken Çevre Mühendisi Fatih Boztepe, "Halkta zaten hazırmış, 'böyle bir proje olsa da yapılsa' der gibi. Çok çabuk gelişti. Atıklarını nasıl ayrıştıracaklarını, ayrıştırmalarının ne tür faydalar sağlayacağının eğitimini verdik. Gayet güzel şekilde evlerde de hayata geçirmiş gibi gözüküyoruz. Belirli yerlere belirli sayıda toplama kutusu koyduk. Genelde dolduğu zaman bizi haberdar ediyorlar. Belediyenin Sıfır Atık ihbar hattı var. Vatandaşlarımız oradan bize ulaşıyorlar. Oradan bilgi geldikçe bizde gelip atıklarımızı topluyoruz" diye konuştu.

"Bu işe ilk başladığımızda bu kadar duyarlı olacaklarını hiç beklemiyorduk"

7'den 70'e herkesin duyarlı olduğunu belirten Uzunçınar Mahalle Muhtarı Sedat Güzel, "Herkes özverili şekilde ufaklı küçüklü elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu işe ilk başladığımızda bu kadar duyarlı olacaklarını hiç beklemiyorduk ama güzel bir duyarlılık var. Biz kendi aramızda yol kenarlarındaki çöpleri toplarken çocuklara, 'siz çöpleri toplayın, ben de size dondurma alayım' dediğim zaman onlar daha özverili şekilde davranıyor. Hatta evde cam ve plastik atıkları toplayıp gerekli yerlere bırakıyorlar. Zirai atıklarla ilgili vatandaşlar tarlalarda ilaçlama yaptıktan sonra şişelerini, çocukların ulaşamayacağı bölgelere koyduğumuz atık toplama kutularına atıyorlar" şeklinde konuştu.

"Mahallede hanımlara ve çocuklara eğitimler verildi"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Mahallem İçin Sıfır Atık, Geleceğim İçin Temiz Dünya" projesi çerçevesinde Uzunçınar Mahallemizi örnek mahalle olarak seçtik. İlgili arkadaşlarımız mahallede hanımlara ve çocuklara eğitimler verildi. Hanım kardeşlerimiz evde atık yağları ayrıştırıyorlar, çocuklarımız da okulda. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyarlılar. İnşallah daha ilerde mahalle sayımızı arttıracağız, sıfır atık ile ilgili örnek ilçe olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA