Alaca\'da Ani Doluyla Ulaşım Zora Girdi

Çorum'un Alaca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede doluya dönüşürken cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

Alaca ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışın doluya dönüşmesiyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bina girişlerine ve kapalı alanlara sığındı.