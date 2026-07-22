Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Alaca sansarı' görüntüledi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Alaca sansarı' görüntüledi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan \'Alaca sansarı\' görüntüledi
22.07.2026 10:33  Güncelleme: 10:37
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yol çalışması yapan Alpaslan Bal, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansarla karşılaştı ve o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yol çalışması yapan bir vatandaş, yol üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 'alaca sansarla' karşılaştı. O anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İmranlı Belediyesi'nde personel olarak görev yapan Alpaslan Bal, yol çalışması yaptığı sırada yol üzerinde bir hareketlilik fark etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan Bal, dikkatlice baktığında ise alaca sansarla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında bulunan alaca sansarı bir süre izleyen Bal, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alaca sansarın insanlardan kaçmadığını belirten Bal, "Çok sevimliydi ve insanlardan kaçmıyordu. Gerçekten dost canlısıydı" dedi.

"Gerçekten dost canlısıydı"

Alpaslan Bal, alaca sansarı gördüğünü söyleyerek, "İmranlı'da yol çalışması yaparken farklı bir canlı gördük. Bu canlının alaca sansarı olduğunu gördük. Çok sevimliydi ve insanlardan kaçmıyordu. Gerçekten dost canlısıydı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, İmranlı, Alaca, Sivas, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Alaca sansarı' görüntüledi - Son Dakika

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