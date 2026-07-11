Başkan Özçelik: "Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Özçelik: "Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz"

Başkan Özçelik: "Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz"
11.07.2026 13:06  Güncelleme: 13:10
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Okurcalar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde denetleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Okurcalar Mahallesi Tepesırtı Mevkii'nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Fen İşleri Müdürlüğü'nün Okurcalar Mahallesi Tepesırtı Mevkii'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. İncelemeye, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Okurcalar Mahalle Muhtarı Hakan Akman ile Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar da katıldı. Başkan Özçelik, teknik ekiplerden yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi alırken, bölgede yapılacak çalışmaların planlamasını değerlendirdi.

"Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Osman Tarık Özçelik, hizmetlerin planlı bir program dahilinde sürdürüldüğünü belirterek, belediye kaynaklarını öncelikli ihtiyaçlara göre kullandıklarını söyledi. Başkan Özçelik, "Okurcalar Mahallemizde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Ekiplerimiz yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyor, planladığımız hizmetleri mahalle mahalle hayata geçiriyoruz. Asfalt ihtiyacı bulunan bölgelerin büyük bölümünü tamamlamış olacağız. Şehir merkezindeki ihtiyaçları da tamamen gidermeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz ise yıllardır bekleyen ve aciliyet taşıyan yolları vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Osman Tarık Özçelik, Yerel Yönetim, Politika, Alanya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Özçelik: 'Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz' - Son Dakika

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