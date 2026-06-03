Alanya\'da bayramda 9 günde 10 bin 578 ton atık toplandı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 bin 18 ton 549 kilogram evsel atık ve 559 ton 920 kilogram ambalaj atığı olmak üzere toplam 10 bin 578 ton 469 kilogram atık topladı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı temiz ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için Kurban Bayramı tatili süresince yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 9 gün boyunca 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, kentin dört bir yanında temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Modern araç ve ekipmanlarla çalışan ekipler, kent merkezinin yanı sıra yayla ve kırsal mahallelerde de kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttü. Bayram süresince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 10 bin 578 ton 469 kilogram atık toplanarak bertaraf tesislerine sevk edildi.

"Personelimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz"

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, bayram boyunca görev yapan personele teşekkür ederek, "Kurban Bayramı'nda ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveri ve sorumluluk anlayışıyla görev yaptık. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Alanya'nın her noktasında görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca çevre temizliğine katkı sağlayan ve atıklarını düzenli şekilde konteynerlere bırakan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Alanya için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi. - ANTALYA