Alanya'da bayramda 9 günde 10 bin 578 ton atık toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da bayramda 9 günde 10 bin 578 ton atık toplandı

Alanya\'da bayramda 9 günde 10 bin 578 ton atık toplandı
03.06.2026 16:00  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 9 gün boyunca 24 saat esasıyla yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında toplam 10 bin 578 ton 469 kilogram atık topladı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 bin 18 ton 549 kilogram evsel atık ve 559 ton 920 kilogram ambalaj atığı olmak üzere toplam 10 bin 578 ton 469 kilogram atık topladı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı temiz ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için Kurban Bayramı tatili süresince yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 9 gün boyunca 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, kentin dört bir yanında temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Modern araç ve ekipmanlarla çalışan ekipler, kent merkezinin yanı sıra yayla ve kırsal mahallelerde de kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttü. Bayram süresince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 10 bin 578 ton 469 kilogram atık toplanarak bertaraf tesislerine sevk edildi.

"Personelimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz"

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, bayram boyunca görev yapan personele teşekkür ederek, "Kurban Bayramı'nda ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveri ve sorumluluk anlayışıyla görev yaptık. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Alanya'nın her noktasında görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca çevre temizliğine katkı sağlayan ve atıklarını düzenli şekilde konteynerlere bırakan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Alanya için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alanya'da bayramda 9 günde 10 bin 578 ton atık toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

15:45
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:04:42. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da bayramda 9 günde 10 bin 578 ton atık toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.