Alanya İncekum açıklarında sabah beliren 2 hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

Alanya İncekum açıklarında sabah beliren 2 hortum kıyıya ulaşmadan kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde 2 hortum oluştu. Bir süre ilerleyen hortumlar kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan 2 hortum, bir süre deniz üzerinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Sabah saatlerinde İncekum Mahallesi açıklarında deniz üzerinde oluşan 2 hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Denizin üzerinde belirgin şekilde yükselen hortum, bir süre etkisini sürdürdü. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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