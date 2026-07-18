Gümeli yolunda izmarit yangını paniği

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi Bölüklü Yaylası yolu üzerinde bulunan baraj yakınlarında çıkan otluk yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gümeli Beldesi'nden Bölüklü Yaylası'na giden baraj yolu üzerinde yol kenarına atılan sigara izmariti, sıcak havanın da etkisiyle kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede başlayan yangın çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ormanlık alana sıçrama yaşanmadı.

Alaplı İtfaiye Müdürü Çetin Güney, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, sigara izmaritlerinin kesinlikle doğaya atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, özellikle orman ve yayla yollarında en küçük bir ihmalin büyük yangınlara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. - ZONGULDAK