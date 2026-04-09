Kaymakamlık ve belediyeden ortak çalışma; tehlike oluşturan göletler kapatılıyor

Alaplı'da can kaybına yol açan suni göletler için harekete geçildi. Kaymakamlık ve belediye, tehlike oluşturan alanları kapatıyor.

Zonguldak'ın Alaplı'da yaşanan üzücü olayın ardından yetkililer düğmeye bastı. Çayboyu mevkiinde bulunan eski çakıl ocağı alanında kendiliğinden oluşan suni göletler, yeni bir can kaybı yaşanmaması için kapatılıyor.

Alaplı Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Tekin, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ile koordineli şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Burası Alaplı Belediyesi'nin eski çakıl ocağı. Yıllar önce bu bölgeyi devretmiştik. Belediye sınırları içerisinde olmamasına rağmen, ekiplerimiz İl Özel İdaresi ile birlikte göletlerin kapatılması için çalışma yürütüyor. Amacımız, bu bölgede bir daha böyle acı olayların yaşanmaması. Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Yetkililer, vatandaşları da benzer riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK