Kaymakamlık ve belediyeden ortak çalışma; tehlike oluşturan göletler kapatılıyor
09.04.2026 15:53  Güncelleme: 15:57
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan can kaybının ardından riskli suni göletlerin kapatılması için yetkililer harekete geçti. Alaplı Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, tehlike oluşturan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Alaplı'da can kaybına yol açan suni göletler için harekete geçildi. Kaymakamlık ve belediye, tehlike oluşturan alanları kapatıyor.

Zonguldak'ın Alaplı'da yaşanan üzücü olayın ardından yetkililer düğmeye bastı. Çayboyu mevkiinde bulunan eski çakıl ocağı alanında kendiliğinden oluşan suni göletler, yeni bir can kaybı yaşanmaması için kapatılıyor.

Alaplı Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Tekin, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ile koordineli şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Burası Alaplı Belediyesi'nin eski çakıl ocağı. Yıllar önce bu bölgeyi devretmiştik. Belediye sınırları içerisinde olmamasına rağmen, ekiplerimiz İl Özel İdaresi ile birlikte göletlerin kapatılması için çalışma yürütüyor. Amacımız, bu bölgede bir daha böyle acı olayların yaşanmaması. Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Yetkililer, vatandaşları da benzer riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Kaymakamlık, Zonguldak, Güvenlik, Alaplı, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
