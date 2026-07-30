Ali Dağı’nda elma ağacı hem meyve verdi hem çiçeğe durdu

Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı 360 Kafe çevresinde oluşturulan yeşil alanda sıra dışı bir olay yaşandı. Bölgeye dikilen bodur yazlık elma ağaçları, aynı anda hem meyve verdi hem de yeniden çiçeğe durdu. Görsel şölen oluşturan bu nadir olay, Ali Dağı'na gelen vatandaşlar tarafından da hayranlıkla izlendi.

Normal şartlarda farklı dönemlerde gerçekleşen çiçeklenme ve meyve verme evrelerinin aynı anda görülmesi, ağaçların sağlıklı gelişimi ve düzenli bakımı sayesinde ortaya çıktı. Dallarında olgunlaşmaya başlayan kırmızı elmalarla birlikte açan beyaz çiçekler, Ali Dağı'nın doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı.

Talas Belediyesinin Ali Dağı ve çevresindeki yeşil alanların bakımını yürüten ekip ve ziraat mühendisi Abdurrahman Sargın tarafından yetiştirilen bodur yazlık elma ağaçları, uygulanan doğru budama, sulama ve bakım çalışmaları sayesinde bu dikkat çekici görüntü oluşturdu. Uzmanlar, uygun bakım şartlarının bazı meyve türlerinde ikinci bir çiçeklenmeyi tetikleyebildiğini, bunun da aynı dal üzerinde hem meyvenin hem de çiçeğin birlikte görülmesine neden olabildiğini belirtiyor.

Ali Dağı 360 Kafe'den yararlanan ve çevreyi gezen vatandaşlar ise hem meyveyle dolu dalları hem de taze açmış çiçekleri aynı anda görünce bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz manzarayı kayıt altına aldı. Özellikle yaz mevsiminin ortasında yaşanan bu olay, bölgeye gelen ziyaretçiler için beklenmedik ve ilgi çekici bir görüntü sundu.