Alikahya’da 2,7 kilometrelik yol güzergahı yenileniyor - Son Dakika
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Alikahya’da 2,7 kilometrelik yol güzergahı yenileniyor

Alikahya’da 2,7 kilometrelik yol güzergahı yenileniyor
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Kocaeli’nin Alikahya bölgesinde devam eden Stadyum Tramvay Hattı Projesi kapsamında, raylı sistem güzergahındaki yollar da altyapıdan üstyapıya yenileniyor.

Kocaeli'nin Alikahya bölgesinde devam eden Stadyum Tramvay Hattı Projesi kapsamında, raylı sistem güzergahındaki yollar da altyapıdan üstyapıya yenileniyor. Dört caddeyi kapsayan 2,7 kilometrelik güzergahta asfalt, yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları ile yaya yolları için kapsamlı çalışma yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi'ni bölgenin ulaşım altyapısını bütüncül biçimde ele alarak sürdürüyor. Tramvay hattının geçtiği güzergahta yalnızca raylı sistem imalatlarıyla sınırlı kalmayan büyükşehir, çalışma alanındaki yolları altyapısı ve üstyapısıyla birlikte yeniden oluşturuyor. Böylece Alikahya'ya modern tramvay hattı kazandırılırken araç ve yaya ulaşımının ihtiyaçları da eş zamanlı olarak karşılanıyor.

Dört önemli caddede kapsamlı çalışma

Proje kapsamında; Sultan Murat Caddesi, Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi'nde yol imalatları gerçekleştiriliyor. Toplam 2,7 kilometre uzunluğundaki güzergahta ulaşımın güvenli, dayanıklı ve konforlu bir yapıya kavuşması için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Raylı sistem çalışmalarıyla birlikte güzergah ve bağlantı yollarının altyapı ihtiyaçları da karşılandı. Bu kapsamda toplam 4 bin 650 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ile 2 bin 850 metre içme suyu hattı imal edildi. Böylece tramvay güzergahının uzun yıllar hizmet verecek güçlü ve dayanıklı bir altyapıya kavuşması sağlandı.

Üstyapıda 19 bin 100 ton asfalt

Altyapı çalışmalarının ardından yol üstyapısını oluşturan ekipler, proje genelinde planlanan 19 bin 100 ton asfaltın 17 bin 500 tonunu güzergaha serdi. Yolun araç trafiğiyle doğrudan temas eden son katmanı olan 1.600 ton aşınma asfaltının serimi ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla güzergahtaki yollar yüksek trafik yüküne karşı daha dayanıklı ve konforlu hale gelecek. Proje, araç trafiğinin yanı sıra yaya ulaşımının güvenliği ve konforu gözetilerek şekillendirildi. Güzergah boyunca 3 bin 900 metre bordür ve 10 bin metrekare parke imalatı gerçekleştirildi. Sakıp Sabancı Bulvarı'nda ise 10 bin 500 metrekare baskı beton uygulaması yapılarak çevre düzenlemesi tamamlanma aşamasına getirildi.

Hat uzunluğu 5,2 kilometreye ulaşacak

Toplam 3,8 kilometre uzunluğundaki Alikahya Stadyum Tramvay Hattı, 1,4 kilometrelik Kartepe uzatma hattının eklenmesiyle 5,2 kilometreye ulaşacak. Büyükşehir, raylı sistem hattını çevresindeki karayolu ve yaya bağlantılarıyla birlikte ele alarak Alikahya'nın gelişen ulaşım ihtiyacına güçlü ve uzun vadeli bir çözüm sunacak.

Kaynak: İHA

Belediye, Kocaeli, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alikahya’da 2,7 kilometrelik yol güzergahı yenileniyor - Son Dakika

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