Altıeylül'de park ve yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

04.05.2026 12:32  Güncelleme: 12:34
Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla yeşil alanları daha düzenli, temiz ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Baharın gelmesiyle birlikte hız kazanan çalışmalar kapsamında parklar, bahçeler ve çocuk oyun alanları baştan sona elden geçiriliyor.

Oyun grupları yenileniyor, çim alanlar güçlendiriliyor

Ekipler tarafından ilçedeki çocuk oyun gruplarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılırken, park ve bahçelerde ot biçme faaliyetleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca modern uygulamalardan biri olan hydroseeding (çim püskürtme) yöntemiyle çim tohumlama çalışmaları yapılarak yeşil alanların daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişmesi sağlanıyor.

Yabani otlara karşı etkin mücadele

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sadece park ve yeşil alanlarda değil, aynı zamanda ilçe genelindeki sokak ve kaldırımlarda da yabani ot temizliği gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sayesinde hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların daha temiz ve konforlu bir çevrede yaşamaları sağlanıyor.

Başkan Şehirli: "Altıeylül'ü daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe haline getiriyoruz"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Şehirli, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, Altıeylül'ün dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Baharın gelişiyle birlikte parklarımızda, çocuk oyun alanlarımızda ve yeşil alanlarımızda kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları başlattık. Özellikle çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği oyun gruplarını modernize ediyor, ihtiyaç duyulan alanlarda yeniliyoruz. Aynı zamanda hydroseeding yöntemiyle çimlendirme çalışmalarımızı hızlandırarak ilçemize daha yeşil bir görünüm kazandırıyoruz," dedi. Yabani ot temizliği çalışmalarına da değinen Şehirli, "Sokaklarımızda ve kaldırımlarımızda gerçekleştirdiğimiz yabani ot temizliği ile hem çevre estetiğini artırıyor hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyoruz. Amacımız Altıeylül'ü daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada olmaya ve hizmet üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 4.05.2026 12:36:17.
