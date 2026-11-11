Altınyayla\'da son bir ayda 202 bin 500 fidan toprakla buluştu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde son bir ayda 202 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Altınyayla-Kangal yolu üzerinde bulunan Altınyayla Göleti çevresindeki fidan dikim etkinliğine Kaymakam Ahmet Baz ve Belediye Başkanı vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte fidanlar toprakla buluşturularak geleceğe yeşil bir miras bırakılması için anlamlı bir adım atıldı. İlçede son bir ay içerisinde 202 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.