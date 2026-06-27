Amasra'da Balıklar Su Samurlarına İkram Edildi

Amasra'da balık avlayan bir grup vatandaş, tuttukları balıkları nesli tükenmekte olan su samurları ile paylaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde avlanan su samuru sürüsü, kovaladılar balıklarla birlikte kıyıya kadar yaklaştı. Kıyıda balık avlayan vatandaşlar ise tuttukları balıklarla kıyıya yanaşan su samurlarını besledi. Balıkçıların o anları kamera kaydına alınırken, su samurlarının insanlardan kaçmamaları ise dikkat çekti. - BARTIN