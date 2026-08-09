Amasya’da çevre kirliliğine yol açan çöp alanı 3 haftadır içten içe yanıyor

Amasya'da 3 hafta önce yangın çıkan katı atık bertaraf tesisinin çöp döküm sahası içten içe yanmaya devam ediyor. Çevre kirliliğine yol açan çöp alanına 2 bin kamyon dolusu toprak dökülerek alevlerin önüne geçildi. Yükselen dumanlar azalmasına rağmen çok uzaklardan görülebiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini belirlediği tesise 2,3 milyon TL idari para cezası uygulamıştı.

Azalan dumanlar metrelerce öteden fark ediliyor

Merkeze bağlı Boğazköy mevkiinde bulunan Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği'nin (AKAB) yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki çöp döküm sahasında 19 Temmuz pazar günü çıkan yangında alevler, ekiplerin müdahalesiyle günler sonra kontrol altına alındı. Tesis alanından yükselen yoğun duman ve is kokusu, rüzgarın da etkisiyle Amasya kent merkezindeki mahallelerde hissedildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından tonlarca katı atığın alt kısmında süren reaksiyon nedeniyle bölgede içten yanma süreci 3 haftadır devam etti. Azalan dumanlar yüzlerce metre öteden fark ediliyor.

Alana 2 bin kamyon dolusu toprak döküldü

Şehrin tüm çöpünün toplandığı alanda alevlerin söndürülmesi için tüm itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve kamyonlar devreye girmişti. Alana 2 bin kamyon dolusu toprak döküldü. Toprakla kapanan alanda her 10 metre bir herhangi bir gaz birikme ihtimalini ortadan kaldırmak adına 4'er metrelik delikli borular dikey olarak yerleştirildi. Gaz çekim borularının da mevcut olup sürekli kontrol edilen alanda herhangi bir gaz çıkışı görülmediği belirlendi.

Bakanlık tesise 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uyguladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Amasya Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği (AKAB) düzenli depolama sahasında yaptığı inceleme sonucunda tesisin çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini belirleyerek 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulamıştı.

"Amasyalılar zehir soludu"

Yangının şehre kabus yaşattığını belirten AK Parti Amasya Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Güven, "Yangın Amasyalıların zehir solumasına sebep olmuştur. Çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen tesise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2,3 milyon TL idari para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine ve sağlık sorunlarına yol açtı. Bizde belediye meclisinde konuyu takip edeceğiz" dedi.

"Berbat kokuyu yaklaşık 2 hafta boyunca çektik. İnşallah bir daha olmaz"

Korona virüs (KOVİD-19) salgını sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşadığı günlere bir anda geri döndüğüne değinen Tuncay Temiz de, "Solunumla ilgili sorunlarım var. Bu yangının başlamasıyla inanın geceleri uyuyamadım. Nefessiz kaldım. Günler boyunca devam etti. Kapkara duman ve berbat kokuyu yaklaşık 2 hafta boyunca çektik. İnşallah bir daha olmaz" diye konuştu.