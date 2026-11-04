Amasya Taşova\'da Yerkozlu köyüne 200 metre sondajla yeni içme suyu kaynağı sağlandı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde gerçekleştirilen sondaj çalışmasıyla 200 metre derinliğe inilerek yeni içme suyu kaynağına ulaşıldı.

Amasya İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım programı kapsamında yapılan çalışma sonucunda köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir yatırım hayata geçirildi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, vatandaşların daha sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, köyün altyapısına önemli katkı sunarken kırsal yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.