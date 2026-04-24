Andırın\'da 5 mahalleye ulaşım sağlayan köprü menfezde sona gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın kırsalında Beşbucak–Kızık–Anacık–Erenler–Köleli Grup Yolu üzerinde hayata geçirilen yeni köprünün inşası tamamlandı. Yaklaşık 3 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen köprü dolgu ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından hizmete alınacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin hayata geçirilen projelerle vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması hedeflenirken, bu kapsamda Andırın kırsalında önemli bir çalışma daha tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşbucak–Kızık–Anacık–Erenler–Köleli Grup Yolu üzerinde inşa edilen yeni köprüde sona gelindi. Bölge ulaşımı açısından kritik öneme sahip olan güzergahta yer alan eski köprü hem dar yapısı hem de yol aksına uygun olmaması nedeniyle sürücüler için risk oluşturuyordu. Özellikle karşılıklı geçişlerde yaşanan zorluklar ve zaman zaman meydana gelen kazalar, yeni bir köprü ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmişti. Bu ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, yaklaşık 3 milyon TL'lik yatırımla modern standartlara uygun yeni bir köprü inşa edildi. 10 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olarak projelendirilen köprü hem araç geçişlerini kolaylaştıracak hem de trafik güvenliğini önemli ölçüde artıracak şekilde tasarlandı.

Köprünün yapım çalışmaları tamamlanırken, bölgede dolgu ve çevre düzenleme uygulamalarına geçildi. Ekipler, köprünün bağlantı yollarını güçlendirmek ve kullanım konforunu artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Anacık köprüsünün kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Yeni köprüyle birlikte, başta Anacık Mahallesi olmak üzere Beşbucak, Kızık, Erenler ve Köleli mahallelerini kapsayan grup yolunda ulaşımın daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale gelecek. - KAHRAMANMARAŞ