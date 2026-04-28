Ankara\'da 2026 karabuğday ekim çalışmaları başladı

28.04.2026 11:24  Güncelleme: 11:33
Ankara Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen karabuğday projesinin, 2026 yılı ekim süreci başladı.

Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, katma değeri yüksek ve gluten içermeyen özelliğiyle çölyak hastaları için önemli bir besin kaynağı olan karabuğday tohumlarının 2026 yılı ekim süreci başladı.

Bahçelievler, Ballıkpınar, Karaoğlan ve Hacılar mahallelerinde toprak hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, iklim şartları dikkate alınarak başlatılan çalışmalarla karabuğday tohumları toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında üretim alanları arttırılırken daha fazla üreticiye ulaşılması hedefleniyor.

Karabuğday üretiminin yaygınlaştırılmasıyla birlikte arıcılığa da önemli katkı sağlanması planlanıyor. Yaklaşık 55 gün boyunca çiçekli kalan bitki, arılar için zengin bir nektar kaynağı sunarak bal üretimini destekliyor. Bu durum, özellikle düşük maliyetli yapısıyla dikkat çeken arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Öte yandan karabuğday, yalnızca insan beslenmesinde değil; hayvancılıkta kaba yem olarak da kullanılabiliyor. İşlenen ürünlerin kabukları ise kanatlı hayvancılıkta değerlendirilerek üreticilere ek fayda sağlıyor.

"Kırsal kalkınmayı desteklemeye ve toprağın bereketini artırmaya devam edeceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı kırsal kalkınmaya verdikleri önemi vurgulayarak, "Gölbaşımızın ekonomik kalkınmasında tarım ve hayvancılığı stratejik bir alan olarak görüyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın refahını artırmak, üretimi teşvik etmek ve yerel ekonomiyi daha güçlü hale getirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Karabuğday üretimi de bu vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Karabuğday, sadece bir tarım ürünü değil; aynı zamanda arıcılık faaliyetlerini destekleyen, hayvancılığa katkı sağlayan ve üreticimize çok yönlü fayda sunan değerli bir bitkidir. Özellikle arıcılık açısından sunduğu nektar kaynağı ile bal üretimini artırırken, doğal dengeyi koruyan önemli bir unsuru da bünyesinde barındırmaktadır. Arılar sayesinde gerçekleşen tozlaşma, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati bir rol oynamaktadır. Tarımda modern, verimli ve sürdürülebilir yöntemleri desteklemek; üreticilerimize yeni gelir kapıları açmak ve ilçemizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek önceliklerimiz arasındadır. 2026 yılı itibarıyla karabuğday ekim alanlarımızı genişleterek daha fazla üreticimizin bu imkandan faydalanmasını sağlıyoruz. Bahçelievler, Ballıkpınar, Karaoğlan ve Hacılar mahallelerimizde başlattığımız ekim çalışmalarıyla birlikte hem üretim kapasitemizi artıracak hem de arıcılık başta olmak üzere birçok alanda katma değer oluşturacağız. Gölbaşı Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve toprağın bereketini artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Odabaşı, gluten içermeyen, besin değeri yüksek ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çeken karabuğdaydan elde edilen unların, çölyak hastalarına geçen yıl olduğu gibi ücretsiz dağıtılacağının altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

