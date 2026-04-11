Ankara\'da Kar Yağışı

Ankara'da sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışın oluşturduğu manzara ise dron ile görüntülendi.

Başkent güne karla uyandı. Bahar aylarında aniden düşen sıcaklık, nisan ayı ortasında kar yağışını da beraberinde getirdi. Sabah yağmaya başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, şehrin yüksek yerlerini beyaza bürüdü. Özellikle Mamak, Çankaya ve Elmadağ'daki bazı noktalar beyaz örtüyle kaplandı. Çiçeklerden ve karlardan oluşan etkileyici doğa manzarası ise dronla havadan görüntülendi. - ANKARA