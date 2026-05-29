Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından inşa edilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, Başkentin yeni dinlenme alanı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millet bahçesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları bu yeni mekanla tanışmaya davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından, yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlara nefes oluyor. 196 bin metrekarelik proje alanına ve 100 bin metrekare yeşil alana sahip millet bahçesinde 240 araçlık otopark, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun, zepline alanları ve fitness sahaları bulunuyor.

Bakan Kurum: "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak vatandaşlara bayram gezmesi için alternatif sundu: Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli; Millet Bahçelerimiz. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz.

"Bu millet bahçesinin içinde çok fazla şeyler var"

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan Hatice Altuntaş, ilk defa torunlarıyla birlikte İmrahor Millet Bahçesi'ne geldiklerini ve bahçenin büyüklüğüne şaşırdıklarını anlattı. Vatandaşlardan Cansu Sizgen de "Her şey bence çok güzel görünüyor. Koşu yapmak isteyenler için koşu yolları, kafeteryalar, güzel dizayn edilmiş bir havuzu var. Çocuklarımın böyle doğal ortamlarda daha iyi vakit geçirebilmesini sağladığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederim. Böyle güzel daha nice projeleri olsun" dedi. Asiye Sürücü ise, "Hijyenik, temiz, konforlu. Sıkıldığımız zaman çıkıp geliyoruz, nefes alıyoruz, geziyoruz, dolaşıp tekrar gidiyoruz. Fiyatları da çok uygun" yorumunu yaptı. Millet bahçesinin doğasından bahseden Ethem Karabulut da "Özel işletmelere göre buradaki ücretler çok uygun ve temiz. Burası tamamen dağların arasında ve doğal nefes alabileceği bir yer, egzoz dumanı yok. Tüm Ankara'nın burayı gezip görmesi gerekiyor. Kesinlikle on numara ve tertemiz bir yer" şeklinde konuştu.

"Havuzun hışırtısı bile insanı mutlu ediyor"

Nefes almak için sık sık millet bahçesine geldiklerini vurgulayan Mustafa Sürücü ise vatandaşları bahçeyi görmeye davet etti. Belli bir yaşın üstündeyiz. Bizlere hitap ediyor. Aynı zamanda çocuk alanları da var. Onlara da hitap ediyor. Buraya gelen herkes rahat edebilir. Bayramda çıkın çıkın gelin, başka zaman da gelsinler. Her zaman için burası nefes almak için orijinal bir yer.

"Çocuk akademisini en kısa sürede hizmete açıyoruz"

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Sorumlusu ve Emlak Yönetim Dış Tesisler Müdürlüğü Uzmanı Hadi Gemalmaz bahçeyle ilgili şu bilgileri verdi: Projemiz toplam 196 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanı peyzajdan oluşuyor. Çocuk oyun alanlarında zepline hattı bulunuyor. Ayrıca çocuklarımıza ülkede emsali olmayan, farklı bir proje ile bir başlangıç yaptık ve çocuk akademisi kurduk. Çocuk akademisinde; mutfak atölyesi, kum havuzu, marangozhane gibi farklı farklı çalışma alanlarımız var. Çocuk akademisini de en kısa sürede hizmete açıyoruz ve tüm çocuklarımıza farklı etkinliklerle hizmet sunmaya devam edeceğiz. - ANKARA