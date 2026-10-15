Ankara Yenimahalle\'de sağanak sonrası suyla dolan alt geçitte araçlar güçlükle ilerledi

Ankara Yenimahalle'de sağanak sonrası suyla dolan alt geçitte araçlar güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçitte su birikmesine yol açtı. Suyla dolan geçitte araçlar güçlükle ilerledi ve trafik durma noktasına geldi; o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından suyla dolan alt geçitte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Anadolu Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte su birikintisine neden oldu. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücüler güçlük yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücülerin o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?