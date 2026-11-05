Antakya Belediyesi 95 mahallede park bakım ve temizliğini sürdürüyor

Antakya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin 95 mahallesindeki parklarda düzenli olarak çim ve ot biçme, ağaç budama, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda Odabaşı, Bağrıyanık, Akasya, Altınçay ve Haraparası mahallelerindeki parklarda temizlik, bakım, çim biçme, budama ve montaj çalışmaları yapıldığı kaydedildi.