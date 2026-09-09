Antakya’da eve giren yılan ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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Antakya’da eve giren yılan ekipler tarafından yakalandı

Antakya’da eve giren yılan ekipler tarafından yakalandı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin içerisinde yılan görülmesi üzerine ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucu yılanı zarar vermeden yakaladı.

Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antakya’da eve giren yılan ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika

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