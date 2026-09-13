Antalya Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya Akseki\'de Gidengelmez Dağları\'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının kaçak avcıların yaktığı tahmin edilen ateşten çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında insan ulaşımının oldukça zor olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. Sarp ve yüksek arazi yapısı nedeniyle ekiplerin yangın bölgesine ulaşması yaklaşık 2 saat sürdü. Yangına ilk etapta 2 helikopterle havadan müdahale edildi.

Sabah erken saatlerde müdahale yoğunlaştı

Dağın yüksek kesiminde bulunması nedeniyle bölgeye su ulaştırılmasında ve su basıncında yaşanan güçlükler, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Ekipler sabahın erken saatlerinde bölgeye yeniden müdahale ederek yangını tamamen kontrol altına aldı.Bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde yangının, bölgede kaçak avcılar tarafından yakıldığı tahmin edilen ateşten çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemenin sürdüğü bildirildi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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