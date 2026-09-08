Antalya Aksu'daki orman yangınında gece mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Antalya Aksu'daki orman yangınında gece mücadelesi sürüyor

Antalya Aksu\'daki orman yangınında gece mücadelesi sürüyor
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Antalya'nın Aksu ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Havanın kararmasıyla hava desteğinin kesilmesi, alevlere karşı 110 arazöz ve 610 personelle yürütülen kara mücadelesini güçleştirirken bazı yerleşim alanları tedbir amaçlı boşaltıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğleden sonra başlayan ve halen devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, şehrin tüm sorumlularıyla birlikte koordineli olarak hem rüzgarla hem alevlerle mücadele ettiklerini söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğleden sonra başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangınla mücadele devam ederken, havanın kararması sebebiyle hava desteği olmadan yapılan çalışmalar, alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Öğle saatlerinde başlayan yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışmalar sırasında yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Havanın kararmasıyla birlikte ise mücadele 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisi ile devam ediyor. Hava desteğinin olmaması mücadeleyi güçleştirirken bazı bölgelerde tedbir amaçlı yerleşim alanları boşaltıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ekiplerin çalışmalarını yerinde görüp yetkililerden bilgi aldı ve belediye ekiplerini yönlendirdi. Çamlıca mevkiinde açıklama yapan Başkan Vekili Özdemir: "Çamlıca mevkiinde 16.25 sıralarında çıkan yangın sebebiyle tüm imkanlarımızla sahadayız. Şu anda Çamlıca mevkiindeyiz, Kuzey Çevre Yolu'ndayız. AFAD koordinasyonunda şehrin tüm sorumlularıyla birlikte koordineli şekilde mücadele ediyoruz. Etkili bir rüzgar var, hava sıcak, havanın karamasıyla birlikte hava desteği de durdu. Bu durum ekiplerin çalışmasını da zorlaştırıyor. Antalya'nın tüm sorumluları işbirliği içinde bu afetle mücadele ediyor." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya Aksu'daki orman yangınında gece mücadelesi sürüyor - Son Dakika

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