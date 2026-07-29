Antalya Büyükşehir ekipleri orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir ekipleri orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu

Antalya Büyükşehir ekipleri orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Kaş ve Alanya Sapadere’de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına tüm ekipleriyle müdahale ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Kaş ve Alanya Sapadere'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına tüm ekipleriyle müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangının kontrol altına alınması için 112 personel ve 60 araçla sahada görev yaptıklarını belirterek, tüm ekiplerin büyük bir koordinasyon içerisinde çalıştığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbarın ardından hızla bölgeye intikal ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir ekipleri sadece Kumluca değil, Kaş Üzümlü ve Alanya Sapadere de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına müdahale ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kumluca bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangın söndürme faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili Özdemir, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bölgede teyakkuzdayız"

Yangın söndürme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Şehrimizde iki gündür devam eden aşırı sıcaklardan dolayı doğusundan batısına 13 yerde orman yangınları ile mücadele ediyoruz. 10'u kontrol altına alınmış durumda. Ancak Alanya Sapadere, Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır Mahallesi'ndeki yangınlar devam ediyor. Yazır Mahallemizde maalesef 10 evimiz yandı. 2 araç yangından zarar gördü ve 50 evimizi tahliye etmiş durumdayız. Yangına müdahale sürüyor ancak rüzgarın etkisi çalışmaları zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. Havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sayın Valimizin koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, ASAT Genel Müdürlüğümüz ve tüm kamu kurumlarımız sahada çalışıyor. 112 personelimiz ve 60 aracımızla yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bölgede teyakkuz halindeyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yangının kontrol altına alınmasıyla, ekiplerimiz bölgede incelemelerini yaparak, vatandaşlarımızın yarasını saracak" dedi.

Vali Şahin ve Başkan vekili Özdemir çalışmaları yerinde takip ediyor

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak ekiplerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Şahin ve Başkan Vekili Özdemir, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmaları takip ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya Büyükşehir ekipleri orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu - Son Dakika

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